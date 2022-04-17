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    Yaşam4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası bulundu
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    4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası bulundu

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaklaşık 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam, havadan ve karadan yapılan aramalar sonucu bulundu.

    17.04.2022 - 14:01 | | İHA
    4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası bulundu

    Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi'nde ikamet eden Alzheimer hastası Mehmet Vural'ı (75) arama çalışmaları gelen müjdeli haberle sona erdi. 13 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan Vural'ın bulunması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı toplam 150 personele ek olarak JASAT ve istihbarat unsurları, Jandarma Trafik Timleri, AFAD ekipleri, 6 adet dron ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve ANDA, AKUT, MAT, TAMGA ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekip görevlendirildi. Hem zeytin bahçeleri hem de yoğun çalılık bölgelerde havadan ve karadan arama çalışmalarını yürüten ekipler, Vural'ı mahalleye 20 kilometrelik mesafedeki ormanlık alanda kayaların arasında buldu. İlk yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Vural, Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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