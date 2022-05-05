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    Yaşam19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj
    HaberlerYaşam Haberleri 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj
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    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj

    Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü. Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti.

    05.05.2022 - 12:26 | | Yalın Onat ERGÖR - Ozan URAL - Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,(DHA)
    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü! Sosyal medyada dikkat çeken mesaj

    Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

    "BELKİ BAŞKA HAYATTA"

    Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

    19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü Sosyal medyada dikkat çeken mesaj

    VURULMA ANI KAMERADA

    Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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