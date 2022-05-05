• 05 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
Ünal Aysal'ın prensini Kadıköy'e getiriyor! Marcelo dediler ama yeni sol bek...
Ünal Aysal döneminde Galatasaray'a transfer edilen ve daha sonra Porto, Manchestr United formaları giyen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin listesinde olduğu ortaya çıktı. Aboubakar'la görüşme halinde olan Ali Koç'un Brezilyalı sol beke de imza attırmayı planladığı öğrenildi.
• 05 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
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Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezona etkili bir başlangıç yapmak için transferde yanlış adım atmamak istiyor.
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Daha önce Galatasaray'da forma giyen Manchester United'lı Alex Telles adaylar arasına katıldı.
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