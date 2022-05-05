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FenerbahçeÜnal Aysal'ın prensini Kadıköy'e getiriyor! Marcelo dediler ama yeni sol bek...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ünal Aysal'ın prensini Kadıköy'e getiriyor! Marcelo dediler ama yeni sol bek...
• 05 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:

Ünal Aysal'ın prensini Kadıköy'e getiriyor! Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Ünal Aysal döneminde Galatasaray'a transfer edilen ve daha sonra Porto, Manchestr United formaları giyen yıldız futbolcunun Fenerbahçe'nin listesinde olduğu ortaya çıktı. Aboubakar'la görüşme halinde olan Ali Koç'un Brezilyalı sol beke de imza attırmayı planladığı öğrenildi.

• 05 Mayıs 2022 - 12:03 • Son Güncelleme:
1Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...
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Teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezona etkili bir başlangıç yapmak için transferde yanlış adım atmamak istiyor.

2Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Bu sezon gol yollarında problem yaşayan sarı-lacivertli ekip gelecek sezon için kadrosunda etkili bir forvet alarak sorunu kökten çözmeyi hedefliyor.

3Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Transfer listesine birçok önemli ismi alan sarı-lacivertli ekip somut adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı.

4Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Kanarya, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ta önemli işlere imza atan ve şimdi Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmakta kararlı.

5Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

30 yaşındaki yıldız için Al Nassr Kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe alındığı sızan bilgiler arasında.

6Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Sarı-lacivertliler bu transferi erkenden bitirerek oyuncunun takıma alışma sürecini hızlandırmak istiyor.

7Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Öte yandan sol bek mevkisi için de çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yine tanıdık bir ismi gündeme aldı.

8Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Daha önce Galatasaray'da forma giyen Manchester United'lı Alex Telles adaylar arasına katıldı.

9Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Yıldız futbolcunun hem ligi tanıması hem de gösterdiği performans listenin ilk sıralarında olmasına neden oldu.

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İngiliz kulübünde eleştirilen oyuncular arasında bulunan Brezilyalı yıldızın kiralanması da gündemde.

11Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Fenerbahçe oyuncu için iki ihtimali de değerlendirerek şartları zorlayacak.

12Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Alex Telles, Galatasaray'ın ardından önce Porto'ya oradan da Manchester United'e transfer olmuştu.

13Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Bu transferler için Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün netleşmesi sarı-lacivertlilerin daha somut adımlar atmasına neden olacak.

14Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Teknik direktör sorununu ortadan kaldıran Kanarya, yeni hocasıyla birlikte transfer hamleleri yapacak.

15Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

Anlaşılan hocaya sunulacak futbolculara onay çıkması halinde transferleri bitirmek için düğmeye basılacak.

16Ünal Aysalın prensini Kadıköye getiriyor Marcelo dediler ama yeni sol bek...

 

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