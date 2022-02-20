°
Şehir seçiniz
    BİST2.0321.12EURO15.470.15USD13.650.54ALTIN831.820.32
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşam10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı
    HaberlerYaşam Haberleri 10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı
    ABONE OL

    10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı

    Çorum'da bir bayiden 10 liralık Kazı Kazan kuponu alan kişi, 500 bin lira ikramiye kazandı.

    20.02.2022 - 10:26 | | Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)
    10 liralık Kazı Kazan ile 500 bin lira kazandı

    Rıfat Umur'un işlettiği büfeden 10 liralık Kazı Kazan kuponu alan kişi, 500 bin lira ikramiye kazandı. Kuponu bayiye getiren kişi, Umur'a sarılarak teşekkür etti. Rıfat Umur "Bu müşterimiz sürekli gelip, Kazı Kazan oynuyordu. Dün de geldi, Kazı Kazanı'nı aldı. Bir süre sonra içeriye gelerek, kendisine 500 bin lira çıktığını söyledi. Biz de parayı nereden alacağını söyledik. İkramiye çıkanlar geri geleceğini söylüyor ancak şu ana kadar da gelen olmadı" dedi. 

    Tapu, banka bilgileri, altın... Günde 60 kişiye ulaşıyorlar, hemen...
    İlgili Haber
    Tapu, banka bilgileri, altın... Günde 60 kişiye ulaşıyorlar, hemen...
    Samsun’da tüfekli saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
    İlgili Haber
    Samsun’da tüfekli saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

     

     

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

    1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Rusya-Ukrayna krizinde flaş iddia! Suriye ve Libya'ya damga vurmuşlardı, savaş çıkarmak için devredeler

    Sıradaki Haber
    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    Sözleşmeli personelleri ilgilendiren flaş detay! Kesinti yapılmadan ödenecek

    Sıradaki Haber
    Maske yasağı kalkıyor mu? Yarı yarıya düştü

    Maske yasağı kalkıyor mu? Yarı yarıya düştü

    Sıradaki Haber
    Elektrik faturasına alternatif! 20 yıl bedava kullanma ve gelir elde etme fırsatı!

    Elektrik faturasına alternatif! 20 yıl bedava kullanma ve gelir elde etme fırsatı!

    Sıradaki Haber