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Temiz Sözlük

Evlerimizin ve giysilerimizin bakımı günlük yaşantımızın olmazsa olmazları arasında... Evimizin, bahçemizin ve giysilerimizin bakımına dair pratik bilgiler ise hem zamandan kazanmak hem de yaşamımıza güzellik katmak adına oldukça önemli.

12.11.2021 - 10:44 |
Temiz Sözlük

Unilever Ev Bakım Kategorisi’nin öncülüğünde hazırlanan Temiz Sözlük, ev ve giysi bakımı ve dekorasyona dair bilgileri tek bir noktada buluşturuyor.

Peki, Temiz Sözlük’te neler var?

Temiz Sözlük, hem ev içinde hem de ev dışında gerekli hijyen koşullarının sağlanması ve bu alanların temizlikle güzel bir görünüme kavuşması pratik ipuçlarını anlatıyor.

Temiz Sözlük

Ev dekorasyon önerileri, evcil hayvan bakımı tavsiyeleri, hobi alternatifleri, banyo, mutfak, tuvalet, zemin ve yüzey temizliği, giysi bakımı, geri dönüşüm ve atık değerlendirme gibi pek çok başlıkta öneri ve bilgiler sizleri bekliyor!

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