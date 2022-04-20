GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetUysal, Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret etti
HaberlerSiyaset Haberleri Uysal, Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret etti
ABONE OL

Uysal, Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret etti

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

20.04.2022 - 18:01 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Uysal, Akşener ve Davutoğlu'nu ziyaret etti

 

Demokrat Parti lideri Uysal ilk olarak, İYİ Parti lideri Akşener’i genel merkezde ziyaret etti. 1 saat süren görüşmenin sonunda Uysal, açıklama yapmadan genel merkezden ayrıldı. Ardından Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nu ziyaret eden Uysal, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından genel merkezden ayrıldı. Uysal'ın liderlerle yaptığı görüşmede; gündem ve 6'lı ittifak değerlendirildi.

Uysal, Akşener ve Davutoğlunu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLER

Doktorlarla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca 'Bir defaya mahsus' diyerek duyurdu

Doktorlarla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca 'Bir defaya mahsus' diyerek duyurdu

Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, müjdeli haber geldi: bin 300 lira ve...

Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, müjdeli haber geldi: bin 300 lira ve...

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans ile görüştü

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doktorlarla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca 'Bir defaya mahsus' diyerek duyurdu

Doktorlarla ilgili flaş gelişme! Bakan Koca 'Bir defaya mahsus' diyerek duyurdu

Sıradaki Haber
Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, müjdeli haber geldi: bin 300 lira ve...

Maaşlara zam geliyor! Memur ve emekli hepsini kapsıyor, müjdeli haber geldi: bin 300 lira ve...

Sıradaki Haber
İstanbul-Sofya tren seferleri başlıyor

İstanbul-Sofya tren seferleri başlıyor

Sıradaki Haber
Sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı! 12 kişiyi taşıyordu

Sıcak hava balonu caddeye acil iniş yaptı! 12 kişiyi taşıyordu

Sıradaki Haber