İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu raporu açıkladı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, beraberinde 22 milletvekili, bir grup uzmanla Erzincan'a geldi.

OLUMSUZ DURUMA RASTLANILMADI

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Çokça tartışılan ve konuşulan bir konu var. Kaza sonrası çevresel etkiler konusu” diyen Uslu, “Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri, AFAD ve Valilik burada bilgiler verdiler. Yaptıkları izlemelerle ilgili bize önemli sonuçları paylaştılar. Şu ana kadar kamu kurumlarımızdan, valiliğimizden ilgili bakanlıklarımızdan aldığımız bilgiye göre bu kazanın çevresel etkileri anlamında olumsuz bir duruma rastlanmadığını görüyoruz.

Ancak kurumlarımız yine teyakkuz halinde, gerekli çalışmaları, gerekli ölçümleri yapıyorlar. Bundan sonra ortaya çıkabilecek çevresel etkilerin sonuçlarını düzenleyebilmek, olumsuza çevirebilmek yani çevresel etkileri azaltmak ve yok etmek için de çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalardan bir tanesi Devlet Su İşleri'nin yaptığı çalışmaydı mesela. O çalışmayla ilgili de Ankara'da bilgi aldık bugün de yerinde göreceğiz. Ben tekrar ilimize Erzincan'ımıza çok geçmiş olsun, diyorum. Bu tür kazalar olmasın istiyoruz. Madenlerimizde insan güvenliği, işçi sağlığı anlamında maksimum tedbirler alınsın, iş yeri güvenliği kurulsun ve kurumsallaşsın istiyoruz. İnşallah biz bununla ilgili çalışmalarımızı biraz önce de ifade ettim, genel kurul bize görev verdi. Biz raporumuzu hazırlayacağız Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, genel kurula ve ilgili kurumlara sunacağız" şeklinde konuştu.

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‘HER ŞEYİ ARAŞTIRACAĞIZ’

Uslu, bölgedeki akarsularda martı ve balık ölümlerinin görüldüğü iddiaları üzerine ise şunları söyledi: “Bakın şöyle bir cümle kullandım. Bunu bilinçli bir şekilde kullandım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, biz bununla ilgili bakanlıklarımızdan, valiliğimizden, ilgili kuruluşlardan bilgi aldık. Yapılan ölçümler var. Şu ana kadar yapılan ölçümler sonucunda hava, su, toprağa etkisi konusunda olumsuz bir durumun olmadığı tespit edildi.

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Değerli arkadaşlar söylenti, rivayet çok olabilir. Ama asıl olan bu konuda kamu kurumları ve bilim insanlarının söylediği. Biz kamu kurumlarını da, bilim insanlarını da dinliyoruz. Bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz. Gelen söylentiler, gelen sorular bununla ilgili sorgulamaların hepsi gündemimizde ancak yargı ve sonuca gitmek doğru değil. Bilim insanlarımız, üniversitelerimiz burada, bugün 4 tane üniversiteden 10'a yakın bilim insanı burada farklı konularda, onları da dinleyeceğiz. Devletimiz, sayın valimiz de burada onları da dinleyeceğiz. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde olumsuz bir etki gözlenmemiştir. Bu bir, ikincisi her şeyi araştıracağız. Adımız araştırma komisyonu bir kaza var. Bu kazadaki ihmal süreçlerini sonuna kadar araştıracağız. Ama araştırma komisyonu tabi ki bugün karar verecek değil” ifadelerini kullandı.

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‘ÖNCE İNSAN, ÖNCE ÇEVRE, SONRA MADENCİLİK FAALİYETİ’

Uslu, “Herkesi, her çevreyi, her noktayı dinleyeceğiz. Sizin biraz önce sorduğunuz sorular veya şüphelerin tamamının giderilmesiyle ilgili bir rapor hazırlayacağız. Ama raporumuz hem teknik olacak, hem bilimsel olacak. İddialarla ilgili haberlerin hepsini hem tarım müdürlüğümüz hem bununla ilgili sağlık müdürlüğümüz hem çevre müdürlüğümüz, valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız araştırılıyor. Araştırma devam ediyor. Bize çevreyle ilgili yaptığımız ölçümlerdeki sonuçlar şudur dediklerinde diyoruz ki raporu istiyoruz. Hangi saatte yaptınız, ne zaman yaptınız ? Suyla ilgili gözlemleriniz nedir? Havayla ilgili gözlemleriniz nedir? Toprak kirliliğiyle ilgili gözlemleriniz ve araştırmanız nedir? Bunların hepsini istiyoruz ve raporumuzda bunların hepsine yer vereceğiz. Kafalarda soru işareti kalmayacak şekilde araştırmamıza devam edeceğiz. Erzincan bizim, bölge bizim. Ne dedik; önce insan, önce çevre, sonra madencilik faaliyeti. Bakışımız ve yaklaşımımız bu. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

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