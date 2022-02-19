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SiyasetSalihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi
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Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver, Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurgül Aykan'a telefonda küfredip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle İl Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildi.

19.02.2022 - 17:31 | | Emre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)
Salihli İlçe Başkanı, küfür gerekçesiyle CHP'den ihraç edildi

CHP Salihli İlçe Başkanı Namver, geçen yıl 23 Aralık'ta, CHP Salihli Kadın Kolları Başkanı Aykan'ı telefonla arayıp, iddiaya göre, "Gittiğiniz yerlerde beni kötülüyormuşsunuz. Seni bir daha aramayacağım. Gittiğiniz yerlere edebinizle gidip, gelin" dedi. Israrla araya girip konuşmak istemesine rağmen Namver'in bu isteği geri çevirdiğini ileri süren Aykan, "Tamam o zaman bundan sonra ben de sizi dinlemiyorum ve dikkate almıyorum" diye karşlık verdi. Bunun üzerine Namver, küfürle karşılık verdi.

Telefon konuşmasının ardından Aykan, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip, Namver hakkında suç duyurusunda bulundu. Aykan'ın CHP Manisa İl Başkanlığı'na şikayeti üzerine Namver hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. CHP Manisa İl Disiplin Kurulu'nun 9 üyesinin 2'si kınama, 7'si ise ihraç yönünde görüş belirtti.

Üyelerinin çoğunun kararıyla Namver, partiden ihraç edildi. Tüzük gereği Namver'in, İl Disiplin Kurulu kararının CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca onanmasına kadar ihraç edilmesine rağmen görevine devam edeceği belirtildi. 

CHP Salihli İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver ise ihraç kararının ardından yaptığı açıklamada, "Yıllardır siyaset yapan birisiyim. Küfür ve hakarette bulunmadım" dedi.

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