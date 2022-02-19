GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat 2022 tarihlerinde mevkidaşlarının davetlerine icabeten, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal Cumhuriyeti ve Gine Bissau Cumhuriyeti’ni ziyaret edecek.

19.02.2022 - 14:14 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kongo, Senegal ve Gine'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında yapılacak resmi görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak, Türkiye ile bu devletler arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi imkânları üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dakar ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve davetli diğer ülkelerin Devlet Başkanlarıyla birlikte iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor. Ziyaret vesilesiyle Dakar Büyükelçiliğinin yeni binalarının resmi açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gine Bissau’yu ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil edecek.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

İnternet haber sitesi sahibine silahlı saldırı!

Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli (Mister Maker) öldü mü?

Phil Gallagher kimdir? Bay Becerikli (Mister Maker) öldü mü?

Sıradaki Haber
Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

Karpuz tezgahlara düştü! Kilosu 15 liradan satılıyor

Sıradaki Haber
Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

Canlı yayında tekme tokat birbirine girdiler! Ukraynalı milletvekili ve gazeteci...

Sıradaki Haber
İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 854 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 854 güvenlik görevlisi alınacak! İşte başvuru şartları

Sıradaki Haber