Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." dedi.

Telefon görüşmesinde gençlere seslenen Erdoğan, 'Bütün arkadaşlara tüm kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ve ben başta yüklenici firmalara şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum.' ifadelerine yer verdi.

2023 METRE ORTA AÇIKLIĞIYLA DÜNYANIN EN UZUNU

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı-beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor.

'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

İLK KEZ BİRBİRİNE BAĞLANACAK

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak.