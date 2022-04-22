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Sağlık Bakanı Koca'ya Adıyaman'da yoğun ilgi

 Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

22.04.2022 - 15:31 |
Sağlık Bakanı Koca'ya Adıyaman'da yoğun ilgi

Adıyaman Valiliği ziyareti sonrasında Adıyaman Merkez Ulu Camiye geçen Bakan Fahrettin Koca, cuma namazını vatandaşlarla birlikte kıldı. Cuma namazı sonrasında esnafı tek tek gezen Bakan Koca, yoğun ilgiyle karşılandı. Esnaf, Bakan Koca’ya pandemi dönemindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür etti. Yolda yürüyen vatandaşlarla sohbet eden Bakan Koca, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Bakan Fahrettin Koca daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığına geçti. Bakan Koca, burada da partililerle bir araya gelerek sohbet etti. Partide yapılan görüşmeler daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

Sağlık Bakanı Kocaya Adıyamanda yoğun ilgi

Sağlık Bakanı Kocaya Adıyamanda yoğun ilgi

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