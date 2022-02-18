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Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Akar, Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde geldiği Almanyanın Münih kentinde ikili temaslarda bulundu.

18.02.2022 - 20:34 | | ALMANYA, (DHA)
Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü!

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Bakan Akar, daha sonra IKBY Başkanı Barzani ile bir araya geldi. Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiyenin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.

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