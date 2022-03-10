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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince inanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek” dedi.

10.03.2022 - 18:08 | | İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli açıklamasında, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir. Kılıçdaroğlu, düzenlenen toplantıya katılanlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmasının bir yerinde, 'bana her şeyi açık açık sorabilirsiniz' diyerek sözde demokrat bir imaj vermeye, gerçeklerle bağdaşmayan her düşünceye açık bir profil çizmeye heveslenmiştir” ifadelerini kullandı.
“Kılıçdaroğlu’na benim de sorularım vardır ve cevabını almak en doğal hakkımdır” diyen Bahçeli, “PKK, 1978 yılında, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin Fis köyünde birinci sözde kongresinde, Marksist-Leninist çizgide büyük Kürdistan’ın kurulmasını hedef olarak belirlemişti. Kılıçdaroğlu, dört parçalı büyük Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın, değil misin? Açıkla. Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? Cevabı uzun uzun vermene gerek yok. Evet/hayır demeni yeterli kabul edeceğim. Kılıçdaroğlu, son sorum şudur: 28 Şubat 2022 tarihinde yuvarlak masa etrafında buluştuğun zillet ortaklarına bağımsız büyük Kürdistan’a taraftar olup olmadıklarını sorup onların gerçek niyetini, kafalarının içinde saklı duran kanaatlerini öğrenmeyi aklından geçiriyor musun?” açıklamasında bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinin, Antalya Diplomasi Forumu’nu kundaklama girişimi olduğunu vurgulayan Genel Başkan Bahçeli, “Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu’nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir. Sayın Kılıçdaroğlu, sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince, inanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek” ifadelerine yer verdi.

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