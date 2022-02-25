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Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

25.02.2022 - 09:26 |
Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çelebi, istifa kararını Twitter hesabı üzerinden yazılı açıklama ile duyurdu.

Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 2'ye düştü.

Çelebi'nin açıklaması şöyle:

"Israrlı uyarılarıma rağmen, "Ben" değil "biz" olamadığımızdan, kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden, parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırakıldığından, partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden, gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan, iftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü, Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir. Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum."

Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisinden istifa etti

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