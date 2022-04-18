GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
SiyasetKaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Uysal ile görüÅŸtü
HaberlerSiyaset Haberleri KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Uysal ile görüÅŸtü
ABONE OL

KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Uysal ile görüÅŸtü

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â GÃ¼ltekin Uysal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

18.04.2022 - 15:53 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-
KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Uysal ile görüÅŸtü

Saadet Partisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu,Â Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Åžahinalp'i, genel merkezdeki makamÄ±nda kabul etti.Â 1 saat sÃ¼ren ve basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Â 

Â 

Â 

    GÜNCEL HABERLER

    MSB duyurdu! 10 PKK/YPGâ€™li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB duyurdu! 10 PKK/YPGâ€™li terörist etkisiz hale getirildi

    "KÄ±yÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi söz konusu deÄŸildir"

    "KÄ±yÄ± kullanÄ±mÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi söz konusu deÄŸildir"

    KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Uysal ile görüÅŸtü

    KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Uysal ile görüÅŸtü

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    MSB duyurdu! 10 PKK/YPGâ€™li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB duyurdu! 10 PKK/YPGâ€™li terörist etkisiz hale getirildi

    SÄ±radaki Haber
    Luhanskâ€™ta çatÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetleniyor: 4 ölü

    Luhanskâ€™ta çatÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetleniyor: 4 ölü

    SÄ±radaki Haber
    KÄ°MPURâ€™un halka arz baÅŸvurusu SPK tarafÄ±ndan onaylandÄ±! Ä°ÅŸte KÄ°MPUR halka arz talep toplama tarihi!

    KÄ°MPURâ€™un halka arz baÅŸvurusu SPK tarafÄ±ndan onaylandÄ±! Ä°ÅŸte KÄ°MPUR halka arz talep toplama tarihi!

    SÄ±radaki Haber
    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköÄŸretim mezunu sürekli iÅŸçi alacak! Ä°ÅŸte baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±!

    Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi en az ilköÄŸretim mezunu sürekli iÅŸçi alacak! Ä°ÅŸte baÅŸvuru ÅŸartlarÄ±!

    SÄ±radaki Haber