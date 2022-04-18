Saadet Partisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu,Â Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Åžahinalp'i, genel merkezdeki makamÄ±nda kabul etti.Â 1 saat sÃ¼ren ve basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

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