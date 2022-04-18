KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± Uysal ile görüÅŸtü
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ±Â GÃ¼ltekin Uysal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â
18.04.2022 - 15:53 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-
Saadet Partisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re; Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu,Â Demokrat Parti Genel BaÅŸkanÄ± GÃ¼ltekin Uysal ve Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Åžahinalp'i, genel merkezdeki makamÄ±nda kabul etti.Â 1 saat sÃ¼ren ve basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan herhangi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Â
Â
Â