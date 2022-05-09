Kabine toplantısı başladı! Suriyeli sığınmacılar, fahiş fiyat artışları, enflasyon masada...

Kabine toplantısının gündeminde; enflasyonla mücadele, gıda fiyatlarındaki artış, koruma altındaki mültecilerin gönüllü geri dönüşü için yürütülen projeler, sınır güvenliği, yurt içi ve dışında terörle mücadelede yürütülen operasyonlar, Rusya –Ukrayna Savaşı ve diğer dış politika konularının yer alması bekleniyor.

1 milyon sığınmacının gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje, ekonomik gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Kabine bu başlıklarla toplandı.

1 MİLYON SURİYELİ NASIL GERİ DÖNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'deki briket ev törenine gönderdiği mesajında 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak bir proje üzerinde çalışıldığını söylemişti. O projenin detayları kabine toplantısında ele alınacak. Proje kapsamında inşa edilecek alt ve üst yapı unsurlarının neler olacağı, uluslararası camianın projeye destek olması için atılabilecek adımlar ele alınacak.

ASGARİ ÜCRETLİLER, EMEKLİLER...

Ekonomik gelişmeler de kabinenin gündeminde. TÜİK verilerine enflasyon yüzde 70'e yaklaştı. Yüksek enflasyon oranının dar gelirleri kesimlere etkisi masaya yatırılacak. Enflasyonla mücadelede atılabilecek adımlar, asgari ücretliler, emekliler gibi toplum kesimlerinin alım güçlerinin arttırılması için atılabilecek adımlar gündemde olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ MESAJ

MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, fahiş fiyat artışlarının kabine toplantısında ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

5 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmeleri için çalışıyoruz. Bu süreçte temel önceliğimiz çevremizdeki ateşi sınırlarımız dışında tutmaktır. Fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Kabine Toplantımız var, bu toplantıda bu meseleleri tekrar tartışacak ve alınması gereken ilave önlemler varsa süratle hayata geçireceğiz.

TARIMDA ATILABİLECEK YENİ ADIMLAR

Gıdadaki fiyat artışı ve fahiş fiyatlarla mücadele de kabine gündeminde. Tarımda atılacak yeni adımların da değerlendirileceği toplantıda özellikle et ve sütte ortaya çıkabilecek sıkıntılara karşı önlemler de görüşülecek.

'9 MAYIS' ENDİŞESİ MASADA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Rusya'nın Nazilere karşı Zafer Günü olan 9 Mayıs'tan itibaren saldırılarını artırıp savaşın yeni bir boyut kazanacağı iddia ediliyor. Kabinede gerginliğin artması durumunda izlenilecek yol haritası görüşülecek.

OPERASYONLARDA SON DURUM

Kabinede sınırların ötesinde devam eden operasyonlardaki durum da değerlendirilecek.