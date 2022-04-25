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Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı, kabine sona erdi.

25.04.2022 - 17:21 |
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Ukrayna'da devam eden çatışmalar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, terörle mücadele operasyonları ve ekonomi. Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplandı.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve barış çabaları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak. İstanbul sürecinin Putin-Zelenskiy zirvesine taşınması için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ukrayna'daki Türk ticaret gemilerinin durumu ve bölgeye yönelik insani yardımlar gözden geçirilecek.

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı kabine toplantısında

Bir diğer dış politika gündemi İsrail'in Filistin topraklarına yönelik müdahaleleri olacak. Saldırıların son bulması adına Erdoğan'ın bölge liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile yürüttüğü diplomatik temaslar görüşülecek.

Terörle mücadele

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Pençe-Kilit operasyonundaki son durum ile ilgili kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Ekonomideki gelişmeler

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bayram tatili

Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Kabine toplantısında bayram tatilinin kaç gün olacağının da karara bağlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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