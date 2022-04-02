İYİ Parti kaynıyor! Akşener koltuğunu aldı! Büyük kavga

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde ani bir karar alarak beklenmedik bir şekilde partinin iki numaralı koltuğunu Koray Aydın'dan aldı ve teşkilatları kendine bağladı. Akşener ayrıca parti içinde bir diğer kritik isim olan Yavuz Ağıralioğlu'nu da Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldı. Yaşanan olay partide büyük şok etkisi oluşturdu... En çok merak edilen ise parti için önemli bir yere sahip bu iki ismin ani bir hamleyle neden görevlerinden alındıklarıydı. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bu soruya cevaplar içeren çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Övür yazısında İYİ Partili bir ismin yaptığı açıklamayı şu şekilde aktardı:

"Bir İyi Partili şöyle diyor: Teşkilatçılığıyla bilinen Koray Aydın olmasaydı İYİ Parti olmazdı, ancak o da teşkilatı ele geçirerek Akşener'in korkulu rüyası oldu. Bütün iller ona bağlı olduğu için istese Akşener'i indirebilir. Bu yüzden artık Akşener o korkulu rüyayla yaşamak istemiyor. Kendisini güçlü hissettiği bir anda kestirip attı."

Kamuoyunun Ağıralioğlu'nun saf dışı bırakılmasının CHP-HDP'ye bağladığını ancak bu bilginin eksik olduğunu dile getiren Övür, "İYİ Partililere göre başka gerekçeler de var. En önemlisi de Akşener ve toplama yönetiminin Ağıralioğlu'ndan korkmaları... İYİ Parti yönetiminde, 'Ağıralioğlu'nun her an masayı devirebileceği' korkusu yaşanıyor." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün o yazısı:

Şu gerçeği siyasetle ilgilenenler bilir, muhalefetteki bir parti siyaset üretip toplumda umut rüzgârı estiremiyorsa kendi içinde kavga eder.

Bugün CHP ve İYİ Parti'de yaşanan görev değişimlerinin, çizilmelerin arkasında böyle bir gerçek var.

Bu gerçeği CHP hep yaşadığı için hiç şaşırtıcı değil. Daha şimdiden Kılıçdaroğlu sonrasının hesapları yapılıyor. İster aday olup kazansın, ister kaybetsin, isterse aday olmasın, 2023 seçimleri sonrası CHP'nin başında Kılıçdaroğlu'nun olmayacağını kendisi de biliyor. Bu nedenle CHP'nin seçim sonrasını bile şimdiden tasarlıyor.

İYİ PARTİ'DE KAVGA ÇOK DAHA BÜYÜK

CHP'de durum böyle de İYİ Parti'de farklı mı?

İYİ Parti'deki kavga çok daha büyük... Baksanıza, elinin en güçlü olduğu dönemde Meral Akşener, partisinin iki önemli ismini, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nu bir hamlede oyun dışına çıkardı.

ARKASINDA DERİN BİR HESAP

Seçim işlerinin başına getirilen Aydın sanki hâlâ oyunun içinde gibi görünse de kazın ayağı öyle değil. Partinin il ve ilçe örgütlerini bire bir oluşturan Koray Aydın'ın seçime gidilen bir süreçte o görevden alınması basit bir operasyon değil. Arkasında derin bir hesap var.

'KORAY AYDIN OLMASAYDI İYİ PARTİ OLMAZDI'

Bir İyi Partili şöyle diyor:

"Teşkilatçılığıyla bilinen Koray Aydın olmasaydı İYİ Parti olmazdı, ancak o da teşkilatı ele geçirerek Akşener'in korkulu rüyası oldu. Bütün iller ona bağlı olduğu için istese Akşener'i indirebilir. Bu yüzden artık Akşener o korkulu rüyayla yaşamak istemiyor. Kendisini güçlü hissettiği bir anda kestirip attı."

YERİNE GELECEK İSİM

Yerine de büyük olasılıkla bir süre sonra teşkilatı ürkütmemek için Aydın'la siyasi benzerliği olan ama Aydın kadar teşkilatı elinde tutma arzusu taşımayan Müsavat Dervişoğlu'nun getirileceği söyleniyor.

'DAHA FAZLA KALSAYDI TEHLİKE OLURDU'

Konuştuğum İYİ Partili sözünü esirgemeden Aydın için şu tespiti yapıyor:

"Ülkücü hareketi iyi bildiği için kullanıldı, kullanıldı, şimdi de zamanı geldi atıldı... Bütün liderler böyledir, daha fazla kalsaydı tehlike olurdu."

'HER AN MASAYI DEVİREBİLİR' KORKUSU YAŞANIYOR

İşin garip tarafı, benzer bir "tehlike" tespiti Yavuz Ağıralioğlu için de yapılıyor. Ben de dahil birçok yorumcu Ağıralioğlu'nun CHP-HDP nedeniyle saf dışı bırakıldığını yazdık. Bu yaklaşım yanlış değil ama eksik. İYİ Partililere göre başka gerekçeler de var. En önemlisi de Akşener ve toplama yönetiminin Ağıralioğlu'ndan korkmaları... İYİ Parti yönetiminde, "Ağıralioğlu'nun her an masayı devirebileceği" korkusu yaşanıyor.

Masadan kastedilen de 6'lı 28 Şubat İttifakı Masası. Operasyonu yapanlara göre, ittifak tam ete kemiğe bürünmeden Ağıralioğlu'nun yapacağı hamle partiye büyük zarar verirdi. Bu yüzden boşa çıkartıldı. Acaba işin içinde Biden'ın eli de var mı?

PARTİ TABANINDA CİDDİ ETKİSİ VAR, HABER BİLE VERİLMEDEN YÖNETİM DIŞINA İTİLDİ

Tabii bu işin sadece bir yanı... İYİ Partililere göre, ağzı laf yapan Ağıralioğlu'nun, hem kamuoyunda hem de parti tabanında çok ciddi bir karşılığı var. Bunun giderek güçleneceği ve tehlikeli olabileceği ihtimali de mevcut ve bu nedenle haber bile verilmeden yönetim dışına itildi.

Bir anlamda Akşener hızlı harekete geçerek iki siyasi aktörün önünü kesti. Büyük ihtimalle Koray Aydın kendisine verilen makamla oyalanacak. Peki ya Ağıralioğlu?

Şimdi merak edilen, partililerin gördüğü bu gerçeklere Ağıralioğlu'nun nasıl tepki vereceği. Hiçbir şey olmamış gibi çizilmesini içine sindirip bekleyecek mi yoksa istifa edip gidecek mi ya da parti içinde yeni bir muhalefet hattı mı oluşturacak?

İLK KEZ KONUŞTU

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Koray Aydın'ı teşkilat sorumluluğundan alarak Siyasi İşler Başkanlığı'na getirdi, Yavuz Ağıralioğlu'nu ise Genel Başkan Yardımcılığından alarak görev vermedi. Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu.

PARTİ DEĞİŞTİRECEK İDDİASI

Akşener'in A takımından çıkarılan Ağıralioğlu'nun bu kararın ardından parti değiştireceği ve Büyük Birlik Partisi'ne geçeceği iddia edilmişti. Yavuz Ağıralioğlu, Başkanlık Divanı'ndan çıkarılması sonrasında Medyascope'tan Okan Yücel'e değerlendirmelerde bulundu.

"BEN DE SİZLERLE BİRLİKTE ÖĞRENDİM"

Başkanlık Divanı'ndan çıkarılacağından haberdar edilmediğini belirten Ağıralioğlu, "Karar bana bildirilmemişti, ben de sizinle birlikte öğrendim" dedi.

Kararın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmediklerini de belirten Ağıralioğlu, "Tasarruf genel başkanın. Karardan sonra görüşmedik. Karar genel başkana ait olduğu için genel başkanın konuşması usülen daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

"KIRGINLIĞIMI KARARIN SEBEBİ BELİRLER"

Ağıralioğlu ayrıca Başkanlık Divanı'ndan çıkarılmasının kırgınlığa yol açıp açmadığına ilişkin soruya "Kararın sebebi kırgın olup olmadığımı belirler. Sebebini henüz bilmiyorum dolayısıyla bir şey söyleyemiyorum" diye yanıt verdi.

"İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, "sükunetle izleyerek neden böyle bir karar alındığını anlamamız lazım" derken; istifa etmeyi düşünmediğini belirtti.

Ağıralioğlu önümüzdeki süreç hakkında ise şunları söyledi: "Bu bir strateji mi, siyasi bir tercih mi, sonuçları üzerinden de okunması gereken bir karar. Daha sonra bir değerlendirme yapacağım. Kamuoyuna yapılması gerekirse onu da yapacağım."