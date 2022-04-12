Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ä°mamoÄŸlu: GenÃ§leÅŸen otobÃ¼s filosu ile arÄ±zalar azalacak

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± da yanÄ±tlayan Ä°mamoÄŸlu, "TÃ¼rkiye'de tek ulaÅŸÄ±m zammÄ± yapan belediye Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi deÄŸildir" diyerek, TÃ¼rkiye'nin en ucuz ulaÅŸÄ±m imkanÄ± sunan belediyelerinin baÅŸÄ±nda geldiklerini belirtti. Â

Ä°BB'nin satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± 160 yeni otobÃ¼sÃ¼n ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ oluÅŸturan 30 yeni otobÃ¼s, Ä°ETT EdirnekapÄ± OtobÃ¼s GarajÄ±'nda dÃ¼zenlenen tÃ¶renle teslim alÄ±ndÄ±. 21 metrelik 200 yolcu kapasiteli 25 metrelik 280 yolcu kapasiteli araÃ§ metrobÃ¼s filosuna katÄ±ldÄ±. Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu'nun da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende, metrobÃ¼s hattÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayacak yeni otobÃ¼slerin test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ne Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ä°mamoÄŸlu da eÅŸlik etti.

Ä°mamoÄŸlu test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayarak, ulaÅŸÄ±m zammÄ±na iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye'de tek ulaÅŸÄ±m zammÄ± yapan belediye Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi deÄŸildir. Ve iddiayla sÃ¶ylÃ¼yorum ki, Ã¶zellikle Ã¶ÄŸrenci ulaÅŸÄ±mÄ± bakÄ±mÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin en ucuz ulaÅŸÄ±m imkanÄ± sunan belediyelerin baÅŸÄ±nda geliyoruz" diye konuÅŸtu. Â Â

'100 ADET 21 METRE, 60 ADET 25 METRELÄ°K ARAÃ‡ ALINDI'Â

Teslim tÃ¶reninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada otobÃ¼slerin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dilediÄŸini belirten Ä°BB BaÅŸkanÄ± Ekrem Ä°mamoÄŸlu, "Bizim bir otobÃ¼s yenilemesine ihtiyaÃ§ duyduÄŸumuzu defalarca dile getirmiÅŸtik. Bu yetmez, ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bizi engellemezlerse daha hÄ±zlÄ± hallederiz. 3 yÄ±l bakÄ±m onarÄ±m garantili garaj iÅŸletim modeli olacak ÅŸekilde hazÄ±rlanan ÅŸartnameler gereÄŸi arkadaÅŸlarÄ±m geÃ§en yÄ±lÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda 100 adet 21 metre, 60 adet de 25 Â metre araÃ§ alÄ±mÄ± iÃ§in ihaleye Ã§Ä±kÄ±ldÄ±.

Ä°ETT tarihinde ilk kez herkese aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde canlÄ± olarak bu ihale yayÄ±nlandÄ±. En avantajlÄ± teklifi sunan Akia ve Otokar firmalarÄ±yla da sÃ¼reÃ§ eylÃ¼l ayÄ±nda sÃ¶zleÅŸme imzalanarak baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bir yÃ¶nÃ¼yle de milli sanayiye destek olmanÄ±n da gururunu yaÅŸÄ±yoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ her iki firmamÄ±zda Milli Sanayimizin Ã¼lkemizde Ã¼retim yapan iki kurumu" dedi. Â

'GENÃ‡LEÅžEN FÄ°LO Ä°LE ARIZALARI DA AZALTACAÄžIZ'Â

AraÃ§larÄ±n yaÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak bazÄ± arÄ±zalarÄ±n yaÅŸanabildiÄŸini hatÄ±rlatan Ä°mamoÄŸlu, "BazÄ± bozulmalar, arÄ±zalar yaÅŸanÄ±yor. GenÃ§leÅŸen filomuzla bunu daha da azaltacaÄŸÄ±z. AraÃ§larÄ±n bir arÄ±za yapma oranÄ± vardÄ±r. Yani sÄ±fÄ±r arÄ±za diye bir ÅŸey dÃ¼nyanÄ±n hiÃ§bir yerinde yok. Bizde de yok.. Bizim de araÃ§larÄ±mÄ±zda bir arÄ±za yapma oranÄ± var ve bu oranÄ±n yÄ±llar iÃ§erisindeki seyri sistematik olarak, matematiksel olarak Ä°ETT'nin verilerinde de var.

Yani geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k bugÃ¼nlerde var olan bazÄ± Ã§ok eskimiÅŸ filolardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kaynaklanan artÄ±ÅŸlar olsa da genelinde Ä°ETT'nin geÃ§miÅŸe dÃ¶nÃ¼k artan bir arÄ±za oranÄ± yok. Burada Ã¶zellikle genÃ§leÅŸen filo ihtiyacÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izelim. Buradaki yatÄ±rÄ±m yapma kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n da altÄ±nÄ± Ã§izelim. Yoksa gerÃ§ekten filomuza gÃ¶re Ã¶nemli bir yatÄ±rÄ±mdÄ±r 160 araÃ§ ama bu kadar bÃ¼yÃ¼k filoya gÃ¶re de ihtiyaÃ§ aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok daha yolumuz olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izmek isterim" diye konuÅŸtu. Â

"BEKLEME SÃœRESÄ° VE YIÄžILMALAR AZALACAK"Â

Ä°mamoÄŸlu, "Yola uygun hale getirilerek tasarlanmasÄ±, yolcu ÅŸartlarÄ± dÃ¼zeltilerek Ã¶zel olarak Ã¼retilmesi de Ä°stanbul iÃ§in ayrÄ± bir kazanÃ§. KullanÄ±lan metro tipi kayar kapÄ±lar ile yolcu iniÅŸ biniÅŸleri de iniÅŸ biniÅŸleri daha da kolay gerÃ§ekleÅŸecek. AraÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼ksek yolcu kapasitesi sayesinde de aslÄ±nda yolcu kapasitesi tarafÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yÃ¼zde 10 kapasitemiz artmÄ±ÅŸ olacak. Tek seferde taÅŸÄ±nan yolcu sayÄ±mÄ±z bu anlamda metrobÃ¼s hattÄ±ndaki kapasiteyi de rahatlatmÄ±ÅŸ olacak.

Biliyorsunuz metrobÃ¼s hattÄ±mÄ±zda Ã¶zellikle iÅŸe gidiÅŸ dÃ¶nÃ¼ÅŸ saatlerinde bÃ¼yÃ¼k bir yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor. Bekleme sÃ¼recini ve yÄ±ÄŸÄ±lma pozisyonu da azaltacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶n gÃ¶rÃ¼yoruz. AmacÄ±mÄ±z gerÃ§ekten Ä°stanbul'da bu gÃ¼zel kadim kentte, bu ÅŸehrin gÃ¼zel insanlarÄ±na yakÄ±ÅŸÄ±r, hÄ±zlÄ±, gÃ¼venli, konforlu bir taÅŸÄ±ma hizmeti sunabilmek. Yeni araÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n mevcut araÃ§larÄ±mÄ±za gÃ¶re yolcu baÅŸÄ±na birim yakÄ±t tÃ¼ketiminin daha dÃ¼ÅŸÃ¼k olmasÄ± da ayrÄ± bir kazanÄ±m olacak" ifadelerini kullandÄ±. Â

GAZETECÄ°LERÄ°N SORULARINI YANITLADIÂ

Ä°mamoÄŸlu, test sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan gazetecilerin de sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu'nun Ä°mamoÄŸlu'na aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸu 250 bin liralÄ±k manevi tazminat davasÄ±na iliÅŸkin, "Beyefendi incinmiÅŸ. Ä°stanbul halkÄ±nÄ± ve Ä°stanbul'a dair sÃ¶zlerine dikkat edecek.

Benim sÃ¶ylediÄŸim her ÅŸey bellidir, doÄŸrudur. Kendisi hakkÄ±nda olan sÃ¼reÃ§leri tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±r. KiÅŸilik haklarÄ±na asla bir mÃ¼dahale yok. SayÄ±n Bakan gÃ¶revini yapsÄ±n. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiyle ilgili sÃ¼reÃ§lere mÃ¼dahil olmasÄ±n. Onun iÅŸiyle ilgili sÄ±nÄ±rlarÄ± var. Bize mÃ¼dahale ettiÄŸi an cevabÄ±nÄ± alÄ±r" ifadelerini kullandÄ±. Â

'TEK ULAÅžIM ZAMMI YAPAN Ä°BB DEÄžÄ°L' Â

Ä°mamoÄŸlu, "TÃ¼rkiye'de tek ulaÅŸÄ±m zammÄ± yapan belediye Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi deÄŸildir. Ve iddiayla sÃ¶ylÃ¼yorum ki Ã¶zellikle Ã¶ÄŸrenci ulaÅŸÄ±mÄ± bakÄ±mÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin en ucuz ulaÅŸÄ±m imkanÄ± sunan belediyelerin baÅŸÄ±nda geliyoruz. Ve TÃ¼rkiye'de iÃ§inde Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n da olan Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n da olduÄŸu belediyeler zam yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Kocaeli'ye gidin zam yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bursa'ya gidin zam yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ya da Ankara'ya gidin, Ä°zmir'e gidin, zam yapmÄ±ÅŸtÄ±r.

Tek Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi zam yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ve hatta Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi onlarÄ±n zam yaptÄ±ÄŸÄ± tarihlerde de zam yapamamÄ±ÅŸtÄ±r. UKOME'de uzun sÃ¼relere engellenmiÅŸtir. Biz her ÅŸeye raÄŸmen doÄŸru yapacaÄŸÄ±z. 3 sene Ã¶nce Ã¶ÄŸrenci kartÄ± 85 liraydÄ±. Biz gÃ¶reve geldik, 40 liraya indirdik ve o zaman mazot 6 liraydÄ±. 4 sene Ã¶nce 85 liraya satÄ±yorlardÄ± Ã¶ÄŸrenci kartÄ±nÄ± mazot 6 liraydÄ±. Ã–ÄŸrencilerimizi aldatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ã–ÄŸrencilerimizin zekasÄ± onlarÄ± Ã§ok ÅŸeyle katlar yani. Onun iÃ§in biz her ÅŸeye raÄŸmen doÄŸruyu yapmaya devam edeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.