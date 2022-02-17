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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Filistin ve İsrail'i kapsayacak iki günlük ziyareti kapmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

17.02.2022 - 02:13 | | Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü!

Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, iki günlük Filistin ve İsrail ziyaretleri kapsamında gittikleri Ramallah'ta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Türkiye- Filistin ilişkilerinin ele alındığı belirtilen görüşmede, iki devletli çözüm çerçevesinde Türkiye'nin, Filistin'e desteğinin devam edeceği belirtildi.

Türk heyetinin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile bir araya geldiği ve görüşmede iki ülke ilişkilerinin ele alındığı aktarılırken, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de görüşmede yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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