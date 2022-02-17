Galatasaray, Pasquale Sensibile ile anlaşma sağladı!

Sarı-kırmızılılar anlaşma sağladığı 50 yaşındaki futbol adamını İstanbul'a getirdi. Pasquale Sensibile'nin Galatasaray'da sportif direktörlük görevini yürüteceği öğrenildi.



İtalyan futbol adamı sarı-kırmızılı takımdaki görevine vakit kaybetmeden başlayacak.



Sportif direktörlük kariyerine Novara'da başlayan Pasquale Sensibile daha sonra Sampdoria, Mantova, Trapani ve Allessandria'da bu görevini devam ettirdi. Dünyaca ünlü futbol adamı daha önce 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarında da Roma'da scout olarak görev yaptı. (Milliyet)