Bir haftadır aranan Rabia'dan acı haber!

Talas ilçesi Derevenk Vadisi yatağında, akşam saatlerinde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının bulunduğu alana ulaşmakta zorluk çekince AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerin çalışması sonucu ulaşılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

1 HAFTADIR KAYIP OLAN RABİA OLDUĞU ANLAŞILDI

Öte yandan, kadının 1 hafta önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Rabia Mansur olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Rabia Mansur, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.