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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan '28 Şubat' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Millet güçlü iradesi, derin irfanı ve sonsuz metanetiyle kötülere en büyük cezayı kesti. Ülkeyi dipçik zoruyla boğmak isteyenlere fırsat vermedi. Hiçbir zaman da vermeyecek" dedi.

28.02.2022 - 12:39 |
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan '28 Şubat' mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 'postmodern darbe' olarak adlandırılan 28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümünde Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu. Sözcü Kalın, 28 Şubat'ın 1000 yıllık leke olarak tarihe geçtiğini belirterek, "Karanlığın bekçileri, kendi karanlığında boğuldu. Millet güçlü iradesi, derin irfanı ve sonsuz metanetiyle kötülere en büyük cezayı kesti. Ülkeyi dipçik zoruyla boğmak isteyenlere fırsat vermedi. Hiçbir zaman da vermeyecek" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalından 28 Şubat mesajı

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