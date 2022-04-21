Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri tek tek açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizin 81 ilinin tamamından gelen hekimlerimize, geleceğin doktorlarını yetiştiren hocalarımıza, hemşirelerimize toplam sayısı 1 milyon 300 bini bulan sağlık ordusunun her bir mensubuna ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Sağlıkçılarımız son 2 yılımıza damgasını vuran koronavirüs sürecinde gerçekten meşakkatli, sancılı günler geçirdiler. Haftalarca evlerine gidemeyen, çocuklarının yüzünü göremeyen, sevdikleriyle telefon ekranından hasret gideren kardeşlerimiz oldu. Murat Dilmener, Cemil Taşçıoğlu ve Feriha Öz gibi saygın hocalarımızın aralarında yer aldığı pekçok bilim insanımızı kaybettik.

Darübekaya uğradığımız tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Allah'a hamdolsun son 20 yılda sağlığa yaptırımız yatırımların karşılığını kat be kat fazlasıyla alma imkanı bulduk. Toplam 25 bin 298 yataklı 19 şehir hastanemiz insan hayatının söz konusu olduğu kritik dönemde çok önemli roller üstlendi.

Muhalefetin engellemek için gece gündüz uğraştığı bu modern tesisler dünyada örnek alınan kurumlar haline dönüşmüştür. Rekor sürelerde inşasını tamamlayıp 1008'er yataklı iki acil durum hastanesiyle yeni bir çığır açtık. Sadece salgın döneminde 16 bin 159 yataklı sağlık tesisinin inşaatını devreye aldık. İsraf, ne gerek var denilen sağlık projelerimizin tamamı bu süreçte onbinlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile olmadı.

TURKOVAC VURGUSU

Kendi aşımızı süratle geliştirerek dünyadaki konumumuzu perçinledik. Aşımız dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana şifa oluyor. Tüm dünyayı sarsan salgına karşı son iki yıldır başarıyla yürrütüğümüz mücadeleyi inşallah zaferle taçlandırmakta kararlıyız.

Bunun için sağlık personelimizin vazifelerini herhangi bir endişe taşımadan yerine getirebilmelerine büyük önem veriyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YENİ MÜJDELER

Elbette modern hastaneler, en yeni teknolojiye sahip cihazlar önemlidir, vazgeçilmezdir. Ancak doğrudan insanla ve insan hayatıyla ilgili her alanda olduğu gibi asli unsur sağlık personelidir. Devletimizin sağlıkta yaptığı yatırım, teşvik, destekleri vatandaşlarımıza hissettirecek olanlar doktor, hemşire, hasta bakıcı, laborant, teknikeri, temizlik görevlisiyle sağlık çalışanlarımızın tamamıdır.

Yapacağımız hiçbir şey, söyleyeceğimiz hiçbir söz size olan şükran duygularımızı ifade etmeye kafi gelmez. Mali iyileştirmeler başta olmak üzere tüm müjdelerimizle ilgili çalışmalar devam ediyor.

*14 Mart'ta sizlere 5 müjde vermiştik. İlk müjdemiz sağlık çalışanlara yönelik şiddetle ilgili yasal düzenlemeydi. Komisyon aşaması biten teklif inşallah bayramdan sonra genel kurula gelerek milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır.

*İkinci müjde, mesleki sorumluluk kuruluydu. Bu düzenleme ile mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davaların Sağlık Bakanlığı'ndaki bir kurulda değerlendirmesini sağlayacak yeni bir mekanizma sağlanıyor.

Şiddetle aynı kanun teklifi kapsamındaki bu düzenleme inşallah bayram sonrası genel kurul gündemine gelecektir.