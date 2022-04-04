Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma ve 31 Mart'taki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Canlı yayında son bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu hakkında tedbir kararı verilmesi ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadeleri kullanmasının durdurulması talep edildi. 1 Nisan'da mahkeme bir ara karar verdi. İhtiyati tedbir talebi kabul edildi. Mahkeme, CHP liderinin uyarılmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.

"AĞIR İTHAMLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ocak'ta Twitter hesabından yayınladığı videodaki iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dava dilekçesinde, "Sayın Cumhurbaşkanımıza iftira atmak için yalanlarla dolu bir mizansen yazmış ve bu mizansen sanki gerçekmiş gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ağır bir şekilde zedeleyen fevkalade ağır ithamlarda bulunmuştur" denilmişti. (Milliyet)