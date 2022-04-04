Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Bu projede ilkleri yaşayacağız

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı Metroları Kontrol Merkezi İncelemesi ve Basın Açıklaması'nda konuştu.

Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Yapımı devam projelerimiz tamamlandığında bu rakam 363kilometreye yükselecek. İstanbul’da 7 ayrı hatta 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışıyoruz. Bu hatlarımız, Pendik-Tavşantepe-Sabşha Gökçen Havalimanı Metro hattı. Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı-Bağcılar metro hattı. Başakşehir-Çamsakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir metro hattı.

TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI SEYAHAT SÜRESİ 41 DAKİKA

Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı. Gayretepe-İstanbul Havalimanı metro hattı. Değerli arkadaşlar 37.5 kilometrelik Gayrette-Kağıthane-Havalimanı metro hattımızda yüzde 98 oranında ilerleme kat ettik. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul’un merkezinden İstanbul Havalimanına iki koldan kolay, emniyetli, konforlu yolculuk sağlanmış olacak.

Hattın işletmeye açılmasıyla birlikte Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya inecek. Taksim-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika olacak.

'BU PROJEDE İLKLERİ YAŞAYACAĞIZ'

İstanbul’umuzu raylı sistem hatları ile örerken bu hatlardaki araçların da yerli üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Havaalanı metro araçlarındaki yerlilik oranı yüzde 60 olarak belirledik. Bu projede ilkleri yaşayacağız. İlk defa bu projede motorları yerli olarak üretilmiş metro trenleri kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları yerli imkanlar ile hayata geçirilecek. İlk kez metro araçlarında yerli elektrik sitemleri ve yerli bataryaları kullanıyoruz. Hatlarımızın sinyalizasyon sistemlerinde de ilkleri yaşıyoruz. Havalimanı metro hattımızda ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Testlerde son aşamaya geldik.