İYİ Parti'de tasfiye depremi! Sebebi belli oldu! Kılıçdaroğlu'na jest

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı seçimi için hamleler peş peşe geliyor. Meral Akşener’in, Yavuz Ağıralioğlu’nu genel başkan yardımcılığı, Koray Aydın’ı ise teşkilat başkanlığı görevinden alması partiyi Kılıçdaroğlu’na hazırlıyor yorumlarına neden olmuştu. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi Millet İttifakı'ndaki son gelişmeleri köşesinde değerlendirdi.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

AKŞENER’İN LİDERLİK HAMLESİ

1- Meral Akşener, partinin parlayan yıldızlarından olan Yavuz Ağıralioğlu’nu genel başkan yardımcılığından alarak, İYİ Parti’nin kuruluşundan bu yana teşkilat başkanı olan Koray Aydın’ı bu görevden alarak liderliğini gösterdi.

2- Meral Akşener, partide son söz sahibi olup gerektiğinde masaya yumruğunu vurmamakla eleştiriliyordu. Özellikle partiyi birlikte kurdukları Koray Aydın’a karşı hamle yapmaması nedeniyle partide çift başlılığa neden olmakla suçlanıyordu. Akşener bu hamlesiyle İYİ Parti’de tek ses olduğunu gösterdi.

ÜLKÜCÜLER TASFİYE EDİLİYOR

3- Meral Akşener, partinin ülkücü-milliyetçi kanadını oluşturan ama ayrı ayrı hareket eden Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’a yönelik operasyonu aynı anda yapınca, İYİ Parti’de ülkücüler tasfiye ediliyor yorumlarına neden oldu.

HDP’YE HAZIRLIK

4- HDP’lilerle sert tartışmalara giren Yavuz Ağıralioğlu genel başkan yardımcılığından alınırken, HDP’ye ve LGBT’ye yönelik sıcak mesajları ile ön plana çıkan, Bahadır Erdem’in genel başkan yardımcılığı görevine getirilmesi, İYİ Parti’nin 2023 seçimlerinde HDP ile yapılacak olan örtülü işbirliğine hazırlanması olarak yorumlandı.

KILIÇDAROĞLU’NA JEST

5- Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu’nun, “Bu ülkeye demokrasi gelecekse yolu Diyarbakır’dan geçer” sözüne sert tepki göstermişti. Koray Aydın ise Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkmış, “Kazanamayacak adayı kabul etmiyoruz” demişti.

Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’a yönelik operasyon, o nedenle Kılıçdaroğlu’na yönelik bir jest olarak değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU ARAMADI

6- Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i arayarak, Ağıralioğlu’nun görevden alınmasını istediği yönündeki yorumlar gerçeği yansıtmıyor ama Akşener’in, Ağıralioğlu’nu görevden almasının en önemli nedenlerinden birinin Kılıçdaroğlu’na yönelik çıkışı olduğu doğrulanıyor.

ÇATLAK SES

7- Akşener’in, Millet İttifakı’nın kritik kararlar alacağı 2023 seçimlerine giderken partide çatlak ses istemediği söyleniyor.

8- Akşener’in bu jesti Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adaylığını destekleyeceği şeklinde yorumlandı. Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu’nun arasına kara kedi girdiği yönündeki haberler de bunu destekledi.

İMAMOĞLU İLE BARIŞTI

9- Ancak iki ismin üzerinde etkisi olan “hatırlı dost”un devreye girdiği ve Akşener ile İmamoğlu’nun arasındaki kırgınlığı giderdiği söyleniyor. Akşener’in, bir dönemler “İkinci Fatih”e benzettiği Ekrem İmamoğlu’na desteğinin devam ettiği söyleniyor.

10- İmamoğlu ve Akşener arasında ilişkilerin düzelmesi Kılıçdaroğlu cephesini telaşlandırdı. Çünkü kulislerde Akşener, Kılıçdaroğlu’na rağmen İmamoğlu’nun adaylığına desteğini sürdürülüyor yorumları yapılıyor.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU NE YAPACAK?

11- Genel başkan yardımcılığından alındıktan sonra süreci izlemekle yetinen Yavuz Ağıralioğlu’nun ne yapacağı merak konusu oldu. Ağıralioğlu’nun, Akşener’le görüşmeden karar vermeyeceği söyleniyor. Çarşamba günü İYİ Parti’nin grup toplantısı var. Akşener, bu hafta içinde Ağıralioğlu ile görüşmediği takdirde, bu onu tamamen gözden çıkardığı yorumlarına neden olacak.

KRİTİK KARAR

12- Yavuz Ağıralioğlu daha önce grup başkanvekilliğinden alınarak genel başkan yardımcılığına çekilmişti. Ağıralioğlu kendisini pasifleştirmeye yönelik ilk adım olan bu operasyon karşısında sessiz kalmıştı. Bu kez pasif kalırsa 2023 seçimlerinde milletvekili adaylığı da tehlikeye girecek. Ancak yanlış bir yerden çıkış yaparsa bu kez siyasi hayatı etkilenecek. Yavuz Ağıralioğlu açısından kritik bir hafta.