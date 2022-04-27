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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

27.04.2022 - 23:46 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecemizi tebrik ediyor, Rabb'imden bizleri bu mübarek günlerin hürmetine; rahmetine, mağfiretine, affına, ikramına, bereketine nail eylemesini niyaz ediyorum. Leyle-i Kadirimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında ayrıca Kadir Suresi'nin üçüncü ayetinin yer aldığı görsele de yer verdi.

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