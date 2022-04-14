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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

14.04.2022 - 13:16 | | Buğra OLAÇ- Burak TEKİN/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Destici'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi ziyaret etmek üzere saat 13.50'de BBP Genel Merkezi'ne geldi. Destici, genel merkezin kapısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Desticiye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye girişi sırasında sokaktaki bazı vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın, Destici ile görüşmesi devam ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğandan Desticiye ziyaret

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