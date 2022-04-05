Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avukatlar Günü' mesajı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
05.04.2022 - 21:04 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şöyle: Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum.