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SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avukatlar Günü' mesajı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avukatlar Günü' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

05.04.2022 - 21:04 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Avukatlar Günü' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise şöyle: Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Avukatlar Günü mesajı

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