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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

05.04.2022 - 16:20 | | ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Slovenya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Slovenya ile stratejik ortaklığa ve iş birliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirtti. Enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek güvenli güzergahlar üzerinden nakledilmesi zaruretinin bir kez daha ispatlandığını belirten Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz'deki kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının stratejik nitelikte olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik çabalara da devam ettiklerini belirtti.

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