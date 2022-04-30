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Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

30.04.2022 - 22:44 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

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