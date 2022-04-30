Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyon Trabzonspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan @Trabzonspor kulübünü, taraftarını, Trabzon şehrini ve tüm Trabzonspor camiasını en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. #ŞampiyonTrabzonspor pic.twitter.com/z42fLpu1QQ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 30, 2022