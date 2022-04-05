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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Japonya BaÅŸbakanÄ± Kishida ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Japonya BaÅŸbakanÄ± Fumio Kishida ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi.

05.04.2022 - 16:10 | | ANKARA (Ä°HA)Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Japonya BaÅŸbakanÄ± Kishida ile görüÅŸtü

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Japonya iliÅŸkilerini geliÅŸtirecek adÄ±mlar ve Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere bÃ¶lgesel meseleler ele alÄ±ndÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Japonya Ekonomik OrtaklÄ±k AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ±nda fayda olduÄŸunu belirterek; enerji, gÄ±da, tarÄ±m, ileri teknoloji, savunma ve uzay sanayii alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi potansiyelini harekete geÃ§irmek istediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±na dair geliÅŸmelerin de deÄŸerlendirildiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± ve insani koridorlarÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na yÃ¶nelik giriÅŸimleri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini kaydetti.

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