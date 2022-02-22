Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
22.02.2022 - 23:38 |
Batı Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası temaslarına devam ediyor.
Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış töreninden sonra Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.