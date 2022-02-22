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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Senegal'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

22.02.2022 - 23:38 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüştü

Batı Afrika turuna çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası temaslarına devam ediyor.

Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış töreninden sonra Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

 

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