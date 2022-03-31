CHP Genel BaÅŸkanÄ± KemalÂ KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine, Yerel YÃ¶netimlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Seyit Torun tarafÄ±ndan tÃ¼m partili belediyelere ramazan ayÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek faaliyetlere iliÅŸkin yazÄ± gÃ¶nderildi. YazÄ±daÂ TÃ¼rkiye'nin, iktidarÄ±n yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu ekonomik buhran ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu savunularak, ÅŸÃ¶yle denildi:Â

"Bu yÄ±l mÃ¼barek ramazan ayÄ±nÄ± gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinde tarihi zamlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde idrak ediyoruz. Bu kapsamda SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, belediyelerimizin sosyal yardÄ±mlarÄ±nÄ± ramazan ayÄ±nda artÄ±rarak sÃ¼rdÃ¼rmeleri, ihtiyaÃ§ sahiplerini gÄ±da krizine karÅŸÄ± desteklemeleri ve ramazan ayÄ±nÄ± huzur iÃ§inde geÃ§irmelerine yardÄ±mcÄ± olmalarÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektedir.

Belediyelerimizin mevcut sosyal yardÄ±mlarÄ±na iftar, sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanÄ±nda ramazan ayÄ± iÃ§in ihtiyaÃ§lara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktÄ±r. AyrÄ±ca, toplumsal dayanÄ±ÅŸmanÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi, imkanÄ± olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± olanlara ulaÅŸmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± adÄ±na baÄŸÄ±ÅŸ kampanyalarÄ± baÅŸlatÄ±lmasÄ± da faydalÄ± olacaktÄ±r."