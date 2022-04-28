CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 3 aylık elektrik faturası borcunu ödedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarına yapılan zamları protesto etmek için yaptığı elektrik faturası ödememe protestosu fatura borcunu ödemesiyle sona erdi.

Geçtiğimiz hafta elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta boyunca karanlıkta kalacağını duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu, bir haftalık eyleminin tamamlanmasıyla birlikte 3 aylık fatura borcunu ödemesinin ardından evinin elektriği açıldı.