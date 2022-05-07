Canan Arıtman kimdir, siyasi hayatı nasıldı? Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman öldü mü?

Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman 72 yaşında yaşamını yitirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimiz 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekilimiz Canan Arıtman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Peki, Canan Arıtman kimdir?

CANAN ARITMAN KİMDİR?

22 ve 23. Dönem CHP'den İzmir milletvekili olan Canan Arıtman 1950'de Ankara'da doğdu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitiren Arıtman, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda görev yaptı.

İzmir Karşıyaka Belediye Meclis Üyeliği, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ve Meclis Başkanvekilliği ile Sağlık Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Arıtman, Ege Kadın Dayanışma Vakfı ve KADER Kurucu Üyesi oldu.