Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, görevden uzaklaştırıldı

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağı'nın bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, şahıs belediyede suçüstü yakalanmıştı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.

GEÇİCİ OLARAK GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mülkiye müfettişlerince Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Bunun üzerine Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Görevden Uzaklaştırmakararının Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.