BBP Genel Başkanı Destici: HDP kapatılmalıdır

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ilçe kongrelerini gerçekleştirmek üzere Trabzon'a geldi. İlk olarak Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin açılışına katılan Destici, daha sonra partisinin Yomra ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada horonlarla karşılanan Destici, daha sonra ekibe katılarak onlara eşlik etti ve horon oynadı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha sonra Arsin ilçesine geçerek burada partisinin ilçe kongresini katılarak açıklamalarda bulundu.

Milletin milli gelirinin yok olmasına sebep olan bir terör örgütüyle karşı karşıya olduklarını belirten Destici, "Bu örgütün tek başına bir şey yapması Türkiye'ye kafa tutması bu kadar yıl mücadeleyi sürdürmesi mümkün olabilir mi, olamaz. Ama bunu destekleyenler var. Amerika'sından, İsrail'ine, Avrupa Birliğine dünya devletlerin pek çoğu destekliyor ve desteklemeye devam ediyor. Bunu anlıyoruz.

Emperyalistler, kapitalistler destekler çünkü Türkiye'nin güçlenmesini istemezler, Türkiye güçlenirse, Türkiye'nin bölgesinde ve İslam dünyasında zülüm yapamazlar. İşgal yapamazlar, istedikleri gibi sömüremezler bunu anlıyoruz düşmanımızı tanıyoruz.

Düşmanımızı biliyoruz lakin bizim anlamadığımız konu şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan sözde bir siyasi parti onun milletvekilleri nasıl destekler, nasıl onun sözcülüğünü yapar biz onu anlamıyoruz ve onu ret ediyoruz. Türk devletinin bütün imkanlarından yararlanacak sonra dönüp PKK'nın sözcülüğünü yapacaksın. Bu kahpeliktir, hainliktir" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nde PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP ile ilgili kapatma davası bulunduğunu hatırlatan Destici, "Anayasaya göre yüzde yüz kapatılmalıdır ve kapatılacaktır inşallah bunu bekliyoruz. HDP'de bir kenara koyuyorum. O da PKK'nın sözcüsü ama daha çok anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey var.

Bazı siyasi partileri anlamakta zorluk çekiyoruz. Başta Ana muhalefet CHP olmak üzere PKK ile direk olmasa da HDP üzerinden dolaylı olarak ilişki kurmaları ve onlara mehşuriyet kazandırma çabalarıdır. Türkiye'de hangi siyasi parti olur ise olsun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapmamalıdır. yapamamalıdır. PKK ne ise HDP odur. Kimse bizi aldatmaya kalkmasın bu millit saf değil gerçeği görüyor. Millet İttifakı HDP ile görüşüyorsa bu ayan-beyan PKK ile görüşüyor demektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin başında bulunan Mithat Sancar veya Pervin Buldan ile görüştüğü zaman aslında kiminle görüşmüş olur.

Duran Kalkan'la, Murat Karayılanla görüşmüş olur. Kandille görüşmüş olur. PKK ile görüşmüş olur. Ha meclisteki kara çiyan, ha Kandil'deki Karayılan. HDP, PKK'nın partisidir. Dolaysıyla bütün siyasi partilerin buna ortak bir duruş sergilemesi gerekir" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU, SEMRA GÜZEL NEREDE DİYE BİR SORSAN"

Destici, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürerek, "En son sözde Diyarbakır Milletvekili terör örgütü üyesiyle birlikte yaşadığı fotoğraflarla birlikte oldukları ortaya çıkmış. Kandil'den gelmiş milletvekili sıralarına oturmuş. Bu fotoğraflar ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırıldı ve yargıya gönderildi. Bir anda kayıp ve ortada yok.

Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanlarıyla görüştüğü zaman bir sorsa bu Semra Güzel nerede diye? Sorsun öğrenelim, gelsin teslim olsun yargıya ama biliyoruz ki soluğu Kandil'de aldı. Nereden geldiyse oraya gitti. Bunların pek çoğu böyle. Ya fotoğrafı çıkmayanlar bunları nereye koyacağız. Onun için terörle arasına mesafe koymadığı sürece kapatılmalıdır. Bizim milletimiz mecliste terörist istemiyor" açıklamasında bulundu.