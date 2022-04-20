Bakan Çavuşoğlu'ndan CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dış politikadaki sıcak gelişmeleri Tarafsız Bölge’de Ahmet Hakan'a değerlendiriyor. Putin ve Zelenski İstanbul’da bir araya gelecek mi? İki liderin uzlaşmaya varması için hangi şartların oluşması gerekiyor? S400, F35 ve F16 konularında ABD ile neler konuşuluyor? Dünyada dengeler nasıl değişiyor, Türkiye bu değişime yönelik nasıl bir stratejik plan kuruyor? soruları Tarafsız Bölge'de yanıt buluyor. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: Düzenli düzensiz göçmen sayısı 5 milyona yakın. Bu işi siyasete alet etmemek gerekiyor. Göçmenlerin işlediği suç oranına baktığınız zaman siyasilerin abarttığı düzeyde mi? Buna bakmak gerekiyor. Kovid döneminde bir sağlık problemi yaşadık mı? Sağlık sistemimizde ciddi bir sorun yaratmadı. Dönmek isteyen ve şartlar oluştuğu zaman, insanların ülkelerine dönmesini de sağlamak lazım. Güvenli gönüllü onurlu bir geri dönüş olmalı. 'Ben iktidara gelince hepsini denize dökeceğim demek insan haklarına uygun değil. Bizim orada yaptığımız İdlib'teki evler sayesinde 2 milyon insan Türkiye'ye gelmekten vazgeçti.

"ÖNCE CAN GÜVENLİKLERİNİ GARANTİ ALTINA ALMAK GEREKİYOR"

İnsanları can güvenliği konusunda garanti altına almak lazım. İnsanlar ülkesine döndükten sonra temel ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Rejim af ilan ettiğini söylüyor, herkes dönsün diyor ancak bölgede sıkıntılar var. En önemlisi can güvenliği. Döndükten sonra temel ihtiyaçlarının da karşılanacağından emin olmaları lazım.

Biz Türkiye olarak göçmenleri göndermeye devam ediyoruz. Bu sene gönderilen göçmen sayısı ilk 3 ayda 21 bin. Avrupa Birliği Türkiye'nin aldığı tedbirleri desteklemeye devam ediyor. 127 bin göçmen engellendi.

Esad rejimi ile aramız iyi değil diye terör örgütünün yaptıklarını görmeyecek değiliz. Göçmen sorunu uluslararası bir sorun olduğu için BM'nin bu konuda angajmana girmesi lazım. Suriye rejiminin de bazı taahhütlerde bulunması lazım.

Bu savaş devam etsin isteyen ülkeler var. Neden? Rusya zayıflasın isteyen ülkeler var. Rusya'nın yaptıkları kabul edilemez o ayrı bir konu

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Bu savaş devam etsin isteyen ülkeler var. Neden Rusya zayıflasın isteyen ülkeler var. Rusya'nın yaptıkları kabul edilemez o ayrı bir konu. Bu savaşı meşrulaştırmaz. Müzakere ettikleri konuların içinde zor konular var. Biz bu kadar süreceğini tahmin etmiyorduk. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği İstanbul müzakerelerinde söylenenlere bakınca umutlarımız artmıştı. İki taraf da hala müzakerelere devam ediyor. Görüşmeler sürüyor.