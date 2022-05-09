GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefonda görüştü.

09.05.2022 - 17:28 |
Bakan Çavuşoğlu, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bu bağlamda önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınmıştır" denildi.

İbrahim Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü
İlgili Haber
İbrahim Kalın, BM Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths'le görüştü
Kabine toplantısı başladı! Suriyeli sığınmacılar, fahiş fiyat artışları, enflasyon masada...
İlgili Haber
Kabine toplantısı başladı! Suriyeli sığınmacılar, fahiş fiyat artışları, enflasyon masada...
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Göçmen meselesini çözeceğiz
İlgili Haber
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Göçmen meselesini çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar sahip çıkacağız, asla kovmayacağız
İlgili Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuna kadar sahip çıkacağız, asla kovmayacağız

    GÜNCEL HABERLER

    AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

    AK Parti'li Çelik, Basel'de '23 Nisan Festivali'ne saldırıyı kınadı

    Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

    Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

    MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

    MSB: Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki mücadelesine devam ediyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Alpaslan Kuytul kimdir? Alpaslan Kuytul olayı nedir? Alpaslan Kuytul neden tutuklandı?

    Alpaslan Kuytul kimdir? Alpaslan Kuytul olayı nedir? Alpaslan Kuytul neden tutuklandı?

    Sıradaki Haber
    Sıfır araba alacaklara kötü haber! İki aydan uzun sürüyor, giden eli boş dönüyor! Araç fiyatları ise...

    Sıfır araba alacaklara kötü haber! İki aydan uzun sürüyor, giden eli boş dönüyor! Araç fiyatları ise...

    Sıradaki Haber
    Kimse ne olduğunu anlamadı! Büyükelçinin zor anları

    Kimse ne olduğunu anlamadı! Büyükelçinin zor anları

    Sıradaki Haber
    Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022? EGM PA bekçi alımı sınavı ön sağlık kontrolü nasıl oluyor, bekçilik sınav ücreti nereye yatırılır?

    Bekçilik yazılı sınavı ne zaman 2022? EGM PA bekçi alımı sınavı ön sağlık kontrolü nasıl oluyor, bekçilik sınav ücreti nereye yatırılır?

    Sıradaki Haber