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Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı ile bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya’daki temasları dahilinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi.

25.04.2022 - 23:41 | | İHA
Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı ile bir araya geldi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun ikinci durağı olan Brezilya’daki temaslarına devam ediyor. Başkent Brasilia’da Türkiye-Brezilya 4’üncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na katılan Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

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