Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, resmi ziyarette bulunmak Ã¼zere gittiÄŸi Kazakistan'da yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Covid-19Â testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 16 Åžubat'ta da koronavirÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ, 19 Åžubat'taÂ testinin negatife dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurmuÅŸtu.Â
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Twitter'daki hesabÄ±ndan, Kazakistan'daki ziyaretlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu. YaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Covid-19Â testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Kazakistan'da yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m testin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine, kardeÅŸim Mukhtar Tileuberdi'yle Stratejik Planlama Grubu toplantÄ±sÄ±nÄ± tedbiren video konferans yoluyla gerÃ§ekleÅŸtirdik. TÃ¼rkiye ve TÃ¼rk Devletleri TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n Kazakistan'a destek ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± teyit ettik" dedi.
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â diÄŸer mesajÄ±nda iseÂ "Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Tokayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼k. Kazakistan'la iliÅŸkilerimizi her alanda geliÅŸtirme irademizi teyit ettik" dedi.Â
Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin de video konferans yoluyla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ã–te yandan Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â 16 Åžubat'ta daÂ koronavirÃ¼se yakalanmÄ±ÅŸ, 19 Åžubat'ta ise testinin negatife dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.