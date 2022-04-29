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SiyasetBakan Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi: 'Hakkı da haddi de değil!'
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Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi: 'Hakkı da haddi de değil!'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir." dedi.

29.04.2022 - 17:40 |
Bakan Bozdağ'dan Almanya'ya 'Osman Kavala' tepkisi: 'Hakkı da haddi de değil!'

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından, Gezi davasına ilişkin mahkeme kararının ardından Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ile ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılması, Türkiye’nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir. Almanya dahil hiçbir ülkenin Türkiye’nin içişlerine müdahale girişimi hakkı da haddi de değildir.

Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen faciası, Ludwigshafen yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya’nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye’ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya’yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum" dedi.

Bakan Bozdağdan Almanyaya Osman Kavala tepkisi: Hakkı da haddi de değil

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