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SiyasetBakan Bozdağ: Türk milletinin eli, vicdanı ve tarihi temizdir
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Bakan Bozdağ: Türk milletinin eli, vicdanı ve tarihi temizdir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine ilişkin, "Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez" dedi.

24.04.2022 - 18:57 |
Bakan Bozdağ: Türk milletinin eli, vicdanı ve tarihi temizdir

Bakan Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "1915 Olayları hakkında  milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'i kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez. Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla; siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez. Tarih; sadece tarih bilimi ve tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusudur. ABD Başkanı Biden, 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine, tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

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