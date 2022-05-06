GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Bozdağ: Irkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Bozdağ: Irkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır
ABONE OL

Bakan Bozdağ: Irkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır" dedi.

06.05.2022 - 22:20 |
Bakan Bozdağ: Irkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek ve halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak; hamakat veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir. Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin ve tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış ve bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını, hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır. Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir. Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak, devletimizin asli görevidir. Hiç kimse, bu hazinemize dokunamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ettiğini de Twitter hesabından duyurdu.

    GÜNCEL HABERLER

    Binali Yıldırım: Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip

    Binali Yıldırım: Karadeniz dünyanın ihtiyacını 45 yıl boyunca karşılayacak enerji stokuna sahip

    Trump ile ilgilil bomba iddia: Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...

    Trump ile ilgilil bomba iddia: Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...

    Fahrettin Altun: Tüm kurumlarımız göç konusunu yakından takip etmekte

    Fahrettin Altun: Tüm kurumlarımız göç konusunu yakından takip etmekte

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trump ile ilgilil bomba iddia: Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...

    Trump ile ilgilil bomba iddia: Havaya uçurabiliriz, soran olursa da...

    Sıradaki Haber
    Bakanlıktan 81 ile flaş genelge! Zorunlu olacak, 1 hafta boyunca...

    Bakanlıktan 81 ile flaş genelge! Zorunlu olacak, 1 hafta boyunca...

    Sıradaki Haber
    On Numara sonuçları açıklandı! 6 Mayıs On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları açıklandı! 6 Mayıs On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

    Yetim aylığına haciz gelir mi? Yetim aylığının vergi borcu nedeniyle kesilir mi?

    Sıradaki Haber