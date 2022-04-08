AK Parti'den flaş anket açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tüm dünya, ortaya koyduğumuz barış yanlısı iradeyi takdir ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesi ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi pek çok açıdan kritik öneme sahip" dedi.

ANKETLERE OLUMLU YANSIDI

Ukrayna-Rusya krizine yönelik Türkiye'nin izlediği arabulucu politikanın, Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan güvene ilişkin anketlere olumlu yansıdığı da bazı kurmaylar tarafından dile getirildi.

ORBAN MUHALEFETİN TEZGAHLARINI ANLATTI

Erdoğan'ın toplantıda Macaristan seçimlerinin ardından Başbakan Victor Orban'ı arayarak tebrik ettiğini anlatırken, "Sayın Orban, Macaristan'daki muhalefeti anlattı; seçim öncesi kendisine karşı birtakım tezgâhlar kurulmaya çalışıldığını ancak buna rağmen seçimden zaferle çıktıklarını söyledi" dediği öğrenildi.

"60 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında öğretmenler ve eğitim yöneticileri ile bir araya geldi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SİSTEMİN KİLİT TAŞLARI

Öğretmenlerimizi maarif davamızın sancaktarları, eğitim öğretim sistemimizin kilit taşları olarak görüyoruz. Öğretmenlerimiz aynı zamanda millet olarak geleceğimizi emanet ettiğimiz, eli öpülesi insanlar. Ülkemizin dört bir yanında 351 bin yeni derslik inşa ederek, okullarımıza 729 bin yeni öğretmen atayarak, öğrenmeyi zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik. Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı. Türkiye, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını yakaladı. Yıllar içinde öğrenci sayısı en çok artan ülke olmamıza rağmen bu başarıyı elde ettik.

2 AYDA 16 BİN KÜTÜPHANE

Okullarımızı kütüphanelerle, laboratuvarlarla, çalışma atölyeleriyle, etkileşimli tahtalarla, spor salonlarıyla donattık. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında yalnızca 2 ay gibi bir sürede 16 bin 361 yeni kütüphane inşa ettik. Derslerin daha verimli işlenebilmesini temin etmek için 503 bin sınıfa etkileşimli tahta kurduk.

EN AZ STRES YAŞAYAN ÖĞRETMENLER

Yeni atamaların ve artan derslik sayısının yanı sıra öğretmenlerimizin mali ve özlük hakları konusunda da gözle görülür ilerlemeler kaydettik. Türkiye Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir. OECD'nin verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de herhalde aynı düşünüyoruzdur, bizim öğretmenlerimizdir.

EN ÖNEMLİ REFORM

Bu alanda hayata geçirdiğimiz en önemli reformlardan biri Öğretmenlik Meslek Kanunu. Öğretmenlik mesleği gibi mukaddes bir vazifede kariyer hedefi ve basamaklarının olmaması ciddi bir eksiklikti. Şubat ayında yasalaşan kanunla hem bu eksikliği giderdik hem de öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürdük. Böylece Türk eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimizi müstakil bir meslek kanununa kavuşturmuş olduk. Öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirme yanında öğretmenlerimize önemli avantajlar da getiren bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

MANEVİ EĞİTİM VURGUSU

Eğitim öğretimin amacı sadece başarılı bir mühendis, doktor, girişimci, hukukçu, akademisyen, siyasetçi, bürokrat yetiştirmek değil. Eğitim öğretimin öncelikli hedefi, tüm bunlarla birlikte evlatlarımızın iyi birer insan ve vatandaş olarak yetişmelerini sağlamak. Diğer türlü, yapılan onca yatırımın, verilen onca emeğin, gösterilen onca çabanın heba olması tehdidiyle karşılaşmamız muhtemeldir. Manevi boyutu eksik bir kalkınma, nasıl bizi feleket sürüklerse, manevi yönü ihmal edilmiş bir eğitim-öğretim de toplumumuzu ifsad edecektir.

ANNE BABA KADAR SAYGI GÖRMELİ

Sosyal medya mecralarının da yaygınlaşmasıyla birlikte evlatlarımızın yabancı kültürlerin daha çok etkisine girdiğini görüyoruz. Öğretmene karşı en küçük saygısızlığa dahi müsamaha göstermeyen bir milletin çocuklarının da aynı değerlerle büyümesi, yetişmesi, davranması gerekir. Son günlerde şahit olduğumuz kimi müessif hadiseler, millet olarak bu konuda daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle aile ortamından başlayarak, küçük yaştan itibaren çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi muhakkak aşılamanın mücadelesini vermeliyiz. Öğretmenlerimizin de anne baba seviyesinde saygı gösterilmesini, el üstünde tutulmalarını hep birlikte sağlamalıyız.

HASTALIKLI AKIMLARDAN KORUMALIYIZ

Bu konuda ebeveynlerle birlikte öğretmenlerimize de önemli sorumluluklar düştüğüne inanıyorum. Zira ülke olarak ancak siz değerli öğretmenlerimizin desteği sayesinde yanlışlarımızı ilga, doğrularımızı ihya, yenilikleri de inşa edebiliriz. Millet olarak sizlerin emeği ve fedakarlığı ile nesillerimizi günümüzün sıkıntılı, hastalıklı akımlarından koruyabiliriz. Evlatlarını sizlere emanet eden milletimizin vebali öğretmenlerimizin boynundadır. (Aslıhan Altay Karatay-Ayşegül Kahvecioğlu /Milliyet)