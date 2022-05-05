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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı!

AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul Esenler'de sokakta yürüdüğü sırada saldırıya uğrayan Asena Atalay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

05.05.2022 - 21:46 |
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Asiye Atalay' paylaşımı!

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kahrolduk. Henüz 19 yaşındaki gencecik kardeşimiz Asiye Atalay'ın sokak ortasında vahşice katledilmesini lanetliyoruz. Allah rahmet eylesin. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için hukuki sürecin takipçisi olacağız."

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