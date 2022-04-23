GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetAdalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan HDP’li Gaylan’a kınama
HaberlerSiyaset Haberleri Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan HDP’li Gaylan’a kınama
ABONE OL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan HDP’li Gaylan’a kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, HDP'li vekil Garo Paylan’ın TBMM’ye sunduğu “Ermeni Soykırımı’nın' tanınmasına ilişkin kanun teklifini kınayarak, “Kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır” dedi.

23.04.2022 - 22:09 |
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan HDP’li Gaylan’a kınama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “HDP’li milletvekili Garo Paylan’ın,1915 yılında yaşanan olayları soykırım iftirası ile niteleyen ve soykırım iftirasının tanınmasını isteyen kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na vermesi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize açık bir iftiradır. Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimize, ecdadımıza, devletimize ve tarihimize iftiraları içeren kanun teklifinin görüşüleceği bir yer değildir. Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Şentop, bu iftira teklifini işleme koymayarak müfteri milletvekiline aynen iadesi doğru karardır. Ayrıca bu teklif Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılamadır. Soykırım iftirasını kanun teklifine dönüştüren müfteri milletvekili Garo Paylan’ı ve buna izin veren HDP’yi kınıyorum” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi

    Bakan Kurum, Başkent Millet Bahçesi'nde gençlerle bir araya geldi

    Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

    Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

    Bakan Soylu: Terör örgütünün adını andırmayacak, tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz

    Bakan Soylu: Terör örgütünün adını andırmayacak, tamamen silecek anlayışı başlatıyoruz

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

    Nijerya'da petrol rafinerisinde patlama: 100'den fazla ölü

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 23 Nisan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama: 23 Nisan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber
    Tunceli’de Eren Kış-23 operasyonu: 5 sığınak imha edildi

    Tunceli’de Eren Kış-23 operasyonu: 5 sığınak imha edildi

    Sıradaki Haber
    Maaşlara zam müjdesi! Çalışanları ilgilendiriyor, AK Partili isim açıkladı: İyileştirme ve...

    Maaşlara zam müjdesi! Çalışanları ilgilendiriyor, AK Partili isim açıkladı: İyileştirme ve...

    Sıradaki Haber