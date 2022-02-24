GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiy10UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!
HaberlerŞampiy10 Haberleri UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!
ABONE OL

UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüşmek amacıyla yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

24.02.2022 - 15:48 |
UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!

Yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan durumun değerlendirilmesi amacıyla yarın TSİ 12.00'de UEFA İcra Kurulu'nun olağanüstü toplanacağı belirtildi.

Toplantının ardından konu hakkında "gereken kararların alınabileceği" vurgulanırken, detay verilmedi.

UEFA'nın 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerini değiştirmesi bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söylemişti. Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetmişti.

UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev'de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.

UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor

SON DAKİKA

UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!
Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!
Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'le yollar ayrıldı!Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'le yollar ayrıldı!
Murat Sancak'tan çarpıcı açıklamalar! 'Yunus Akgün'e iki tokat attım ve dedim ki...'Murat Sancak'tan çarpıcı açıklamalar! 'Yunus Akgün'e iki tokat attım ve dedim ki...'
Mircea Lucescu'dan Rusya - Ukrayna açıklaması: Umarım bu beyinsizler savaşı durdururMircea Lucescu'dan Rusya - Ukrayna açıklaması: Umarım bu beyinsizler savaşı durdurur
Galatasaray'da bileti kesilen isimler belli oldu! 7 isim için ayrılık kararı!Galatasaray'da bileti kesilen isimler belli oldu! 7 isim için ayrılık kararı!
Trabzonspor'dan skor dersi! Tek farkla 12 galibiyetTrabzonspor'dan skor dersi! Tek farkla 12 galibiyet
Günün En Çok Oynanan MaçlarıGünün En Çok Oynanan Maçları
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’daSlavia Prag - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar: Hayatımın şokunu yaşadım!Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken açıklamalar: Hayatımın şokunu yaşadım!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!

UEFA, Rusya - Ukrayna gündemiyle acil toplanıyor!

Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!

Rusya lideri Vladimir Putin'e çok sert sözler: Umarım en acı şekilde ölürsün, yaratık!

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'le yollar ayrıldı!

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'le yollar ayrıldı!

Murat Sancak'tan çarpıcı açıklamalar! 'Yunus Akgün'e iki tokat attım ve dedim ki...'

Murat Sancak'tan çarpıcı açıklamalar! 'Yunus Akgün'e iki tokat attım ve dedim ki...'

Sıradaki Haber